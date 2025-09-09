Нападающий СКА Бландизи дисквалифицирован на один матч

Форвардне сможет принять участие в следующем матче команды из-за дисквалификации. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Стало известно, что Бландизи получил дисквалификацию из-за неприличный жест в адрес скамейки соперника. Инцидент случился в 1-м периоде матча против «Торпедо» (2:3 ОТ). В той встрече форвард был удален до конца поединка.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Джозефа Бландизи по п. 1.30. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к судье или любому лицу), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в тексте пресс‑релиза.

Напомним, что в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА сыграет против «Трактора» 11-го сентября.