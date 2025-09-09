2-й таймАрмения — ИрландияОнлайн
    Главный тренер сборной Украины Сергей РебровАзербайджан — Украина. Онлайн, прямая трансляция
  • 15:36
    • Постекоглу стал главным тренером «Ноттингем Форест»
  • 18:21
    • Тедеско назначен новым главным тренером «Фенербахче»
  • 17:17
    • ЦСКА сделал новое предложение «Бока Хуниорс» по трансферу Кевина Сенона
  • 15:44
    • Форвард «Генгама» Жан-Жульен Сиве близок к переходу в казанский «Рубин»
  • 15:32
    • Илиан Илиев уволен с поста главного тренера сборной Болгарии
    Все новости спорта

    Нападающий СКА Бландизи дисквалифицирован на один матч

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Форвард СКА Джозеф Бландизи не сможет принять участие в следующем матче команды из-за дисквалификации. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

    СКА
    СКА

    Стало известно, что Бландизи получил дисквалификацию из-за неприличный жест в адрес скамейки соперника. Инцидент случился в 1-м периоде матча против «Торпедо» (2:3 ОТ). В той встрече форвард был удален до конца поединка.

    «На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Джозефа Бландизи по п. 1.30. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к судье или любому лицу), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в тексте пресс‑релиза.

  • Неделя КХЛ: Трофей «Локомотива», огненное дерби на «СКА-Арене», яркое возвращение Никитина
  • Обзор первой игровой недели КХЛ
  • Вчера

    • Напомним, что в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА сыграет против «Трактора» 11-го сентября.

    Теннис Бои Прочие