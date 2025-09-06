Андрей Разин: Жалко, что сами себе придумали сложности

Главный тренерпрокомментировал победу над(4:3 в серии буллитов) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Думаю, что предстоит интересный чемпионат, и сегодняшняя игра это подтвердила — было много голевых моментов. Жалко, что сами себе придумали сложности. При счете 2:0 играли солидно, потом чуть не хватило концентрации», — цитирует Разина пресс-служба «Металлурга».

Магнитогорский коллектив открыл счет на 20-й минуте усилиями защитника Алексея Маклюкова. Спустя две минуты нападающий Егор Коробкин удвоил преимущество хозяев.

Вскоре форвард «Ак Барса» Михаил Фисенко сократил отставание, а на 42-й минуте защитник Митчелл Миллер сравнял счет. На 45-й минуте Александр Петунин вновь вывел «Металлург» вперед, но через две минуты нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозеров восстановил равновесие, переведя игру в овертайм.