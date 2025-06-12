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    Источник: «Витязь» получил запрет на регистрацию новых контрактов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь
    Континентальная хоккейная лига (КХЛ) временно запретила подмосковному клубу «Витязь» регистрировать новые контракты с игроками из-за серьезных финансовых трудностей.

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    По информации Матч ТВ, на данный момент долг команды составляет около 400 миллионов рублей, что привело к ограничению доступа клуба к Центральному информационному бюро КХЛ для оформления новых соглашений. Запрет будет снят после полного погашения задолженности.

    Ранее сообщалось, что «Витязь» готовится к процедуре банкротства и выставил весь состав на трансфер. Клуб испытывает серьёзные проблемы с финансированием, а генеральный спонсор «Газпром трансгаз Москва» столкнулся с большими убытками.

    В сезоне 2024/25 «Витязь» занял 10-е место в Западной конференции и не вышел в плей-офф.

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