Источник: «Витязь» получил запрет на регистрацию новых контрактов

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) временно запретила подмосковному клубурегистрировать новые контракты с игроками из-за серьезных финансовых трудностей.

По информации Матч ТВ, на данный момент долг команды составляет около 400 миллионов рублей, что привело к ограничению доступа клуба к Центральному информационному бюро КХЛ для оформления новых соглашений. Запрет будет снят после полного погашения задолженности.

Ранее сообщалось, что «Витязь» готовится к процедуре банкротства и выставил весь состав на трансфер. Клуб испытывает серьёзные проблемы с финансированием, а генеральный спонсор «Газпром трансгаз Москва» столкнулся с большими убытками.

В сезоне 2024/25 «Витязь» занял 10-е место в Западной конференции и не вышел в плей-офф.