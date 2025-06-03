«Сочи» объявил имя нового главного тренера

объявил о назначении на пост главного тренера команды.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Вячеслав Козлов Фото: ХК «Динамо» Москва

53-летний специалист подписал с клубом Западной конференции контракт на 2 года, сменив на посту ушедшего по окончанию регулярного чемпионата КХЛ-2024/2025 Сергея Зубова.

Контракт Козлова с сочинцами рассчитан на два года. Для бывшего ассистента Алексея Кудашова в московском «Динамо» это будет первый самостоятельный опыт работы в КХЛ. До этого известный в прошлом хоккеист возглавлял воскресенский «Химик» из ВХЛ.

Помимо «Динамо», Козлов также работал помощником тренера в московском «Спартаке», омском «Авангарде» и китайском «Куньлуне».