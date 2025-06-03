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    Быков прокомментировал перестановки в СКА

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    Великий советский игрок и тренер Вячеслав Быков высказался по поводу последних перестановок в тренерском штабе петербурского СКА.

    Вячеслав Быков
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    Вячеслав Быков

    «Ларионов имеет очень большой опыт, и это пойдет на пользу молодой команде СКА. По поводу Романа Ротенберга не могу ничего сказать, так как не знаю, будет он тренировать какой-то клуб или нет. Нужно ждать дополнительную информацию», — цитирует Быкова «ВсеПроСпорт».

    Вчера, 2 июня, стало известно об увольнении с поста главного тренера СКА Романа Ротенберга и назначения Игоря Ларионова.

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    • В сезоне 2014/2015 Быков был главным тренером СКА и впервые в его истории привел его к победе в Кубке Гагарина. В качестве игрока он был двухкратным олимпийским чемпионом.

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