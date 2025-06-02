Ротенберг прокомментировал свой уход из СКА

Бывший главный тренеропубликовал пост после своего ухода из питерской команды.

«Быть главным тренером СКА — огромная ответственность, и я был счастлив стать частью клуба в 2011 году и с 2022 года работать главным тренером. Я пришел в КХЛ в 26 лет, в 30 начал работать в СКА, и в 2015-м, когда мне было 34, мы впервые выиграли Кубок Гагарина, что было мечтой для всего города на протяжении очень долгого времени.

Огромная благодарность ПАО "Газпром" и лично Алексею Борисовичу Миллеру. Ваша вера в нас помогла построить лучшую инфраструктуру в мире: от "Хоккейного города" до "СКА Арены". Без вашей поддержки не было бы ни выдающихся клубных успехов, ни той вертикали "Академия — МХЛ — КХЛ", что подарила стране талантов мирового масштаба и помогла сборной России выигрывать Олимпиаду, чемпионаты мира и Кубки Первого канала.

Игрокам, тренерам, персоналу клуба — спасибо за профессионализм и самоотдачу. Работать с вами было очень интересно. Вы живете хоккеем 24/7, и это чувствуется в каждой тренировке, каждом матче. Особенно горжусь нашими двумя Кубками Гагарина, титулами в КХЛ и МХЛ, золотом чемпионата России. Вместе мы писали историю клуба.

Болельщикам Петербурга — низкий поклон. Ваши аншлаги на "СКА Арене" и в Ледовом, шум трибун в решающие моменты и чемпионские парады на Дворцовой — доказательство: у нас лучшие фанаты в мире. Помню, как в 2015-м мы во многом за счет вашей энергии мы перевернули полуфинальную серию против ЦСКА, отыгрались с 0-3 и выиграли первый Кубок Гагарина в истории клуба. Те эмоции — на всю жизнь.

Хоккей — моя детская любовь, и в СКА мы не просто боролись за трофеи и выигрывали кубки, а стремились двигать весь хоккей вперед: растить молодых игроков, привлекать зрителей на трибуны, ставить агрессивный и атакующий хоккей, на который приятно смотреть. Уверен, плоды нашей многолетней работы будут продолжать приносить пользу российскому хоккею и искренне надеюсь, что и в дальнейшем СКА останется в числе лидеров, как было все последние годы», — написал Ротенберг на своей странице в телеграме.

Новым главным тренером команды стал Игорь Ларионов, который ранее возглавлял нижегородское «Торпедо».

Напомним, что в прошлом сезоне СКА проиграл московскому «Динамо» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.