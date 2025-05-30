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    Егор Сурин рассказал о самом сложном моменте в плей-офф

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив
    Нападающий «Локомотива» Егор Сурин вспомнил самый сложный для него момент в Кубке Гагарина-2025.

    Егор Сурин
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    Егор Сурин

    «Самый сложный для меня и для Димы Симашева — это третий период седьмого матча против "Авангарда". Мы не играли, команда перешла на три звена, и мы просто сели вместе на лавочку и молились. Хотелось, чтобы время быстрее прошло. Парни играют, ты знаешь, что не выйдешь, хотя готов. Просто веришь, надеешься, подбадриваешь партнеров. Мы были как фанаты, но в игре — поддерживали лавку, делали все, что могли. Слава богу, все получилось, как надо», — приводит слова Сурина «ВсеПроСпорт».

    «Локомотив» в сезоне-2024/2025 впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии челябинский «Трактор» с общим счетом 4:1.

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