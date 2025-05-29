Никитин второй раз в карьере признан лучшим тренером сезона в КХЛ

Главный тренерпризнан лучшим наставником сезона КХЛ 2024/2025. Об этом стало известно на церемонии закрытия сезона.

Стало известно, что Никитин выиграл в голосовании в номинации «Лучший тренер», набрав 57 голосов. На 2-й позиции расположился Бенуа Гру из «Трактора» с 17-ю голосами, а 3-ку лидеров замкнул главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов (16).

Напомним, что в прошедшем сезоне «Локомотив» под руководством Никитина выиграл Кубок Открытия, Кубок Континента и Кубок Гагарина.

В финале плей-офф КХЛ «железнодорожники» обыграли «Трактор» со счетом в серии 4:1.