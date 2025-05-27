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    ОКР оспорит решение об отстранении российских хоккеистов на ОИ-2026

    Хоккей Милан-2026 Милан-2026 Сборная России
    Олимпийский комитет России (ОКР) намерен оспорить в международных судебных инстанциях недопуск российских хоккеистов на ОИ-2026, которые пройдут в Милане.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Отстранение российской хоккейной сборной от всех международных соревнований началось еще в 2022 году и юридически никак не связано с решением Международного олимпийского комитета об отстранении Олимпийского комитета России в 2023 году.

    В связи с этим юристы ОКР сейчас прорабатывают варианты оспаривания в международных судебных инстанциях действий, а точнее бездействий МОК. Потому что препятствия, на которые ссылается МОК, устранены и организация об этом официально уведомлена.

    Наша позиция простая, нет никаких юридических оснований для отстранения ОКР, все права нашего Национального олимпийского комитета должны быть восстановлены, а российские спортсмены должны иметь право принять участие во всех олимпийских дисциплинах, в которых они имеют право участвовать в соответствии со спортивными принципами отбора, включая хоккейный турнир», — заявила пресс-служба ОКР.

    Вместо мужской и женской сборных России на хоккейном турнире Олимпиады планируется позвать команды из Франции.

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