ОКР оспорит решение об отстранении российских хоккеистов на ОИ-2026

Олимпийский комитет России (ОКР) намерен оспорить в международных судебных инстанциях недопуск российских хоккеистов на ОИ-2026, которые пройдут в Милане.

«Отстранение российской хоккейной сборной от всех международных соревнований началось еще в 2022 году и юридически никак не связано с решением Международного олимпийского комитета об отстранении Олимпийского комитета России в 2023 году.

В связи с этим юристы ОКР сейчас прорабатывают варианты оспаривания в международных судебных инстанциях действий, а точнее бездействий МОК. Потому что препятствия, на которые ссылается МОК, устранены и организация об этом официально уведомлена.

Наша позиция простая, нет никаких юридических оснований для отстранения ОКР, все права нашего Национального олимпийского комитета должны быть восстановлены, а российские спортсмены должны иметь право принять участие во всех олимпийских дисциплинах, в которых они имеют право участвовать в соответствии со спортивными принципами отбора, включая хоккейный турнир», — заявила пресс-служба ОКР.

Вместо мужской и женской сборных России на хоккейном турнире Олимпиады планируется позвать команды из Франции.