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    В «Каролине» высказались об игре Никишина

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Каролина Харрикейнз
    Помощник генерального менеджера «Каролины Харрикейнз» Даррен Йорк прокомментировал игру защитника команды Александра Никишина в НХЛ.

    Александр Никишин — защитник «Каролины»
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    Александр Никишин — защитник «Каролины»

    «Самое замечательное в Алексе — это его универсальность. Это защитник, который подходит для нашего стиля игры и умеет хорошо кататься. Он хорошо катается спиной вперёд, защищая ворота, и умеет вскакивать и читать игру, являясь вторым эшелоном атаки.

    В то же время у него есть упорство и наглость, которые были бы полезны в любой организации. Он наносил сокрушительные удары.

    Он показал, что готов заступаться за товарищей по команде и будет бороться. Не то чтобы нам нужно или мы ожидаем, что он будет бороться, однако он из тех игроков, которые сделают всё для своих товарищей по команде, и против него трудно играть. Но в конечном счёте именно многогранность его игры делает его таким полезным», — приводит слова Йорка официальный сайт НХЛ.

    Никишин принял участие в 2-х матчах розыгрыша Кубка Стэнли сезона 2024/2025 и не отметился результативными действиями.

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