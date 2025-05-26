В «Каролине» высказались об игре Никишина

Помощник генерального менеджерапрокомментировал игру защитника командыв НХЛ.

«Самое замечательное в Алексе — это его универсальность. Это защитник, который подходит для нашего стиля игры и умеет хорошо кататься. Он хорошо катается спиной вперёд, защищая ворота, и умеет вскакивать и читать игру, являясь вторым эшелоном атаки.

В то же время у него есть упорство и наглость, которые были бы полезны в любой организации. Он наносил сокрушительные удары.

Он показал, что готов заступаться за товарищей по команде и будет бороться. Не то чтобы нам нужно или мы ожидаем, что он будет бороться, однако он из тех игроков, которые сделают всё для своих товарищей по команде, и против него трудно играть. Но в конечном счёте именно многогранность его игры делает его таким полезным», — приводит слова Йорка официальный сайт НХЛ.

Никишин принял участие в 2-х матчах розыгрыша Кубка Стэнли сезона 2024/2025 и не отметился результативными действиями.