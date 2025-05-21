Никитин: Очень тяжелое чемпионство

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поделился впечатлениями от победы своей команды в Кубке Гагарина.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Игорь Никитин Фото: КХЛ

«Очень тяжелое чемпионство. Очень тяжелые четыре года, мы прошли через многое. Но смогли реализовать свою мечту, это мужской поступок.

Как Радулов помог коллективу? Саня — великий спортсмен. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Мы рискнули и сделали правильно.

Были ли сомнения по ходу плей‑офф? Мы в седьмом матче серии с "Авангардом" сказали, что время божьей благодати. Если мы этот момент пройдем, то всё будет хорошо.

В конце этого матча немного не дотерпел? Конечно. Но мы все люди. Парни — молодчики, что справились. Все отлегло», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

«Локомотив» впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина. Ярославцы до этого дважды выходили в финал в 2009 и 2024 годах, но неизменно проигрывали решающие серии.

«Локомотив» стал вторым клубом в истории КХЛ после ЦСКА, кто выиграл Кубок Гагарина и Кубок Континента, который вручается за победу в регулярном чемпионате. В обоих случаях командами руководил Игорь Никитин.