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    Никитин: Очень тяжелое чемпионство

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    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поделился впечатлениями от победы своей команды в Кубке Гагарина.

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Очень тяжелое чемпионство. Очень тяжелые четыре года, мы прошли через многое. Но смогли реализовать свою мечту, это мужской поступок.

    Как Радулов помог коллективу? Саня — великий спортсмен. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Мы рискнули и сделали правильно.

    Были ли сомнения по ходу плей‑офф? Мы в седьмом матче серии с "Авангардом" сказали, что время божьей благодати. Если мы этот момент пройдем, то всё будет хорошо.

    В конце этого матча немного не дотерпел? Конечно. Но мы все люди. Парни — молодчики, что справились. Все отлегло», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

    «Локомотив» впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина. Ярославцы до этого дважды выходили в финал в 2009 и 2024 годах, но неизменно проигрывали решающие серии.

    «Локомотив» стал вторым клубом в истории КХЛ после ЦСКА, кто выиграл Кубок Гагарина и Кубок Континента, который вручается за победу в регулярном чемпионате. В обоих случаях командами руководил Игорь Никитин.

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