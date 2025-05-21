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    «Локомотив» — «Трактор». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция пятого матча финала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Трактора»

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    Максим Шалунов
    «Локомотив» близок к тому, чтобы завершить сезон на мажорной ноте и стать вторым клубом в истории КХЛ, кто брал и Кубок Континента, и Кубок Гагарина. Сможет ли Игорь Никитин повторить свое достижение шестилетней давности в бытность наставником ЦСКА? Или же «Трактор» начнет камбэк в серии? За ходом матча вы можете следить в нашем онлайне. Присоединяйтесь!

    Ход матча

    7' Закрепились ярославцы в зоне челябинцев и вновь выигрывают хозяева вбрасывание. Но уже остаются без шайбы подопечные Игоря Никитина.

    7' Вновь Фукале выручает после броска от синей линии — вбрасывание в зоне «Трактора».

    6' Бросает Сурин в ближний угол — на месте Фукале!

    6' Бросает Коромыслов — Исаев выручает и останавливает игру. Активно начали челябинцы этот матч.

    5' Фукале! Выручает канадец свою команду после бросков Шалунова и Березкина с близкого расстояния!

    5' Момент! Светлаков промахнулся по шайбе и не попал в пустой угол ворот «Локо» после передачи Робинсона!

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    4' «Трактор» выигрывает вбрасывание и заходит в зону. Все заканчивается броском Дэя, с которым справляется Исаев.

    4' Выигрывает вбрасывание «Трактор», но челябинцы не удержали шайбу в зоне — вне игры.

    4' Стычка на пятаке «Локомотива»! Коростелев пытался продавить шайбу, но тут же получает от Рафикова.

    3' Бросает Телегин в дальний угол — мимо.

    3' Вроде и выиграли ярославцы вбрасывание, но шайба у «Трактора».

    3' Пробрасываются челябинцы, вбрасывание в зоне «Трактора» будет вновь.

    2' Выигрывает «Трактор» вбрасывание.

    2' Есть первый бросок у «Локомотива», точнее — наброс Алексеева на ворота Фукале. Красковский вновь сталкивается с игроками «Трактора» на пятаке.

    2' Теперь Ткачев бросает, но Черепанов блокирует.

    1' Бросает Дер-Аргучинцев после передачи Шабанова — прямо в ловушку Исаева.

    1' Шалунов против Кадейкина в центре поля сошлись в стартовом вбрасывании, форврад «Локо» выигрывает — матч начался!

    До матча

    19:31 Гимн исполнен, переходим к матчу, который может стать последним в этом сезоне.

    19:29 Хоккеисты «Локомотива» также вышли на лед, все готово для исполнения гимна Российской Федерации.

    19:28 Выходят хоккеисты «Трактора» и очень громко их встречает гостевой сектор! Но это уже фишка челябинских болельщиков на выездных матчах, чтобы перекричать принимающую арену.

    19:25 Предматчевое световое шоу на льду «Арены-2000», практически все болельщики ярославцев зажгли фонари своих телефонов — все готово у ярославцев для поддержки своей команды в этом матче, который может стать одним из важных в истории клуба из Ярославля.

    19:14 Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виктором Гашиловым из Перми и Денисом Наумовым из Тольятти.

    19:10 В случае победы в этой встрече, «Локомотив» помимо того, что впервые за 22 года станет сильнейшей командой России (пусть и неофициально, так как титул чемпиона России с этого года вручается победителю ВХЛ), «железнодорожники» могут стать вторым клубом в истории КХЛ, взявшим по ходу сезона Кубок Континента за победу в регулярном чемпионате и Кубок Гагарина соответственно. Первым клубом, сделавшим такой «дубль» стал ЦСКА в сезоне-2018/2019. Тогда тренером «армейцев» был нынешний наставник ярославцев Игорь Никитин.

    19:07 В составе «Локомотива» изменений нет ни в составе, ни в сочетаниях.

    19:05 «Трактор» сделал изменения в нижних звеньях — Чарльз Робинсон сыграет с Владимиром Жарковым и Андреем Светлаковым в третьей тройке, а Александр Рыков и Никита Коростелев отправляются в четвертое звено нападения к Егору Попову. У челябинцев пропустит матч Остап Сафин из-за повреждения.

    Составы команд

    «Локомотив»

    Вратарь: Исаев (Мельничук)
    Защитники: Береглазов — Сергеев, Черепанов — Гернат, Рафиков — Елесин, Симашев
    Нападающие: Каюмов — Шалунов — Березкин, Радулов — Иванов — Сурин, Алексеев — Красковский — Полунин, Кирьянов — Фрэз — Паник, Николаев

    «Трактор»

    Вратарь: Фукале (Мыльников)
    Защитники: Дронов — Кэмпфер, Блажиевский — Телегин, Коромыслов — Дэй, Николаев
    Нападающие: Шабанов — Кадейкин — Дер-Аргучинцев, Кравцов — Ткачев — Глотов, Жарков — Светлаков — Робинсон , Рыков — Попов — Коростелев

    «Локомотив»

    «Локомотив» дважды в текущем розыгрыше Кубка Гагарина доводил дело до пятых встреч в сериях — в первом случае команда Игоря Никитина уступила «Авангарду» (2:3) и позволила довести омичам дело до 7-й игры в серии, но во второй раз «Локомотив» победил «Салават Юлаев» со счетом 4:2 и закрыл полуфинальную серию с уфимцами.

    «Трактор»

    Челябинцы трижды играли в пятых матчах в текущем плей-офф и неизменно побеждали — в матче против «Адмирала» (5:4 ОТ) команда Бенуа Гру выходила вперед в серии, а в противостояниях с минским «Динамо» (3:1) и их московскими одноклубниками (4:3) челябинцы закрывали серии.

    Личные встречи

    Между командами это будет 40-я встреча в рамках КХЛ. Тут явное преимущество за «Локомотивом» — ярославцы сумели победить 27 раз, а «Трактор» — только 12.

    Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.92.

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