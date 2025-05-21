«Локомотив» — «Трактор». Онлайн, прямая трансляция

«Локомотив» близок к тому, чтобы завершить сезон на мажорной ноте и стать вторым клубом в истории КХЛ, кто брал и Кубок Континента, и Кубок Гагарина. Сможет ли Игорь Никитин повторить свое достижение шестилетней давности в бытность наставником ЦСКА? Или же «Трактор» начнет камбэк в серии? За ходом матча вы можете следить в нашем онлайне. Присоединяйтесь!

Ход матча

7' Закрепились ярославцы в зоне челябинцев и вновь выигрывают хозяева вбрасывание. Но уже остаются без шайбы подопечные Игоря Никитина.

7' Вновь Фукале выручает после броска от синей линии — вбрасывание в зоне «Трактора».

6' Бросает Сурин в ближний угол — на месте Фукале!

6' Бросает Коромыслов — Исаев выручает и останавливает игру. Активно начали челябинцы этот матч.

5' Фукале! Выручает канадец свою команду после бросков Шалунова и Березкина с близкого расстояния!

5' Момент! Светлаков промахнулся по шайбе и не попал в пустой угол ворот «Локо» после передачи Робинсона!

4' «Трактор» выигрывает вбрасывание и заходит в зону. Все заканчивается броском Дэя, с которым справляется Исаев.

4' Выигрывает вбрасывание «Трактор», но челябинцы не удержали шайбу в зоне — вне игры.

4' Стычка на пятаке «Локомотива»! Коростелев пытался продавить шайбу, но тут же получает от Рафикова.

3' Бросает Телегин в дальний угол — мимо.

3' Вроде и выиграли ярославцы вбрасывание, но шайба у «Трактора».

3' Пробрасываются челябинцы, вбрасывание в зоне «Трактора» будет вновь.

2' Выигрывает «Трактор» вбрасывание.

2' Есть первый бросок у «Локомотива», точнее — наброс Алексеева на ворота Фукале. Красковский вновь сталкивается с игроками «Трактора» на пятаке.

2' Теперь Ткачев бросает, но Черепанов блокирует.

1' Бросает Дер-Аргучинцев после передачи Шабанова — прямо в ловушку Исаева.

1' Шалунов против Кадейкина в центре поля сошлись в стартовом вбрасывании, форврад «Локо» выигрывает — матч начался!

До матча

19:31 Гимн исполнен, переходим к матчу, который может стать последним в этом сезоне.

19:29 Хоккеисты «Локомотива» также вышли на лед, все готово для исполнения гимна Российской Федерации.

19:28 Выходят хоккеисты «Трактора» и очень громко их встречает гостевой сектор! Но это уже фишка челябинских болельщиков на выездных матчах, чтобы перекричать принимающую арену.

19:25 Предматчевое световое шоу на льду «Арены-2000», практически все болельщики ярославцев зажгли фонари своих телефонов — все готово у ярославцев для поддержки своей команды в этом матче, который может стать одним из важных в истории клуба из Ярославля.

19:14 Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виктором Гашиловым из Перми и Денисом Наумовым из Тольятти.

19:10 В случае победы в этой встрече, «Локомотив» помимо того, что впервые за 22 года станет сильнейшей командой России (пусть и неофициально, так как титул чемпиона России с этого года вручается победителю ВХЛ), «железнодорожники» могут стать вторым клубом в истории КХЛ, взявшим по ходу сезона Кубок Континента за победу в регулярном чемпионате и Кубок Гагарина соответственно. Первым клубом, сделавшим такой «дубль» стал ЦСКА в сезоне-2018/2019. Тогда тренером «армейцев» был нынешний наставник ярославцев Игорь Никитин.

19:07 В составе «Локомотива» изменений нет ни в составе, ни в сочетаниях.

19:05 «Трактор» сделал изменения в нижних звеньях — Чарльз Робинсон сыграет с Владимиром Жарковым и Андреем Светлаковым в третьей тройке, а Александр Рыков и Никита Коростелев отправляются в четвертое звено нападения к Егору Попову. У челябинцев пропустит матч Остап Сафин из-за повреждения.

Составы команд

«Локомотив»

Вратарь: Исаев (Мельничук)

Защитники: Береглазов — Сергеев, Черепанов — Гернат, Рафиков — Елесин, Симашев

Нападающие: Каюмов — Шалунов — Березкин, Радулов — Иванов — Сурин, Алексеев — Красковский — Полунин, Кирьянов — Фрэз — Паник, Николаев

«Трактор»

Вратарь: Фукале (Мыльников)

Защитники: Дронов — Кэмпфер, Блажиевский — Телегин, Коромыслов — Дэй, Николаев

Нападающие: Шабанов — Кадейкин — Дер-Аргучинцев, Кравцов — Ткачев — Глотов, Жарков — Светлаков — Робинсон , Рыков — Попов — Коростелев

«Локомотив»

«Локомотив» дважды в текущем розыгрыше Кубка Гагарина доводил дело до пятых встреч в сериях — в первом случае команда Игоря Никитина уступила «Авангарду» (2:3) и позволила довести омичам дело до 7-й игры в серии, но во второй раз «Локомотив» победил «Салават Юлаев» со счетом 4:2 и закрыл полуфинальную серию с уфимцами.

«Трактор»

Челябинцы трижды играли в пятых матчах в текущем плей-офф и неизменно побеждали — в матче против «Адмирала» (5:4 ОТ) команда Бенуа Гру выходила вперед в серии, а в противостояниях с минским «Динамо» (3:1) и их московскими одноклубниками (4:3) челябинцы закрывали серии.

Личные встречи

Между командами это будет 40-я встреча в рамках КХЛ. Тут явное преимущество за «Локомотивом» — ярославцы сумели победить 27 раз, а «Трактор» — только 12.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.92.