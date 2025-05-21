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    «Локомотив» завоюет Кубок Гагарина при родных трибунах

    Локомотив — Трактор. Ставка (к. 1.92) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 21 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Трактор»
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    «Локомотив» одержал 3 победы в 4 матчах
    В пятом матче серии финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Арене-2000» 21 мая. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Трактор», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 21 Мая 2025 года

    Локомотив

  • Ярославль
    •  Локомотив 19:30 Трактор

    Трактор

  • Челябинск
    •

    «Локомотив»

    Путь к плей-офф: Общую стадию чемпионата «Локомотив» закончил со 102 очками на счету, которые обеспечили команде Кубок Континента, позволив обойти на 6 баллов «Трактор».

    Последние матчи: Перед началом финальной серии Ярославль оформил четыре подряд победы над «Салаватом Юлаевым» после поражения в первой игре.

    Локомотив — Трактор: коэффициенты букмекеров

    Вместе с тем противостояние с «Трактором» началось для команды Игоря Никитина также не лучшим образом — 1:2. После смазанного старта «Локомотив» переписал сценарий борьбы, одержав верх трижды — 4:1; 5:2; 3:1.

    Не сыграют: Степан Никулин.

    Состояние команды: «Локомотив» проводит один из самых выстроенных сезонов за последние годы, демонстрируя системность, контроль и высокую функциональную надежность.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Даже при неудачах в отдельных эпизодах команда Игоря Никитина быстро подстраивается под особенности соперника, удачно выискивая правильный ритм, повышая динамику и улучшая общую тактическую цельность.

    На фоне доведенного до идеала системного хоккея «Локомотив» не стесняется вступать в физические единоборства и грамотно закрываться в собственной зоне, выбегая при этом в опасные контратаки.

    «Трактор»

    Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Трактор» завершил в роли лидера Восточной конференции. С 96 очками на счету, челябинцы оторвались от прямых конкурентов на 3 пункта и более.

    Последние матчи: В полуфинальном раунде «Трактор» провел пять матчей с московским «Динамо», пройти которое сумел в яркой и насыщенной голами встрече на домашнем льду — 4:3.

    С победы коллектив Бенуа Гру начал финальную серию с «Локомотивом» — 2:1, однако впоследствии не сумел развить преимущество, а затем и вовсе упустил нить противостояния, потерпев три подряд поражения — 1:4; 2:5; 1:3.

    Не сыграют: В составе «Трактора» кадровых потерь нет.

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  • 17/05/2025

    • Состояние команды: Даже в фазе борьбы без права на ошибку «Трактор» проводит выдающийся сезон. За сравнительно короткий отрезок челябинцы продемонстрировали колоссальный прогресс.

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    С точки зрения командной игры уральцы обрели систему, предполагающую высокую активность в чужой зоне на фоне грамотной смены звеньев и эффективных сочетаний атакующих исполнителей.

    Вместе с тем одним из недостатков «Трактора» на протяжении плей-офф стала оборонительная игра. Далеко не в каждой встрече защита челябинцев справляется с эпизодами, в которых важны терпение и концентрация.

    Статистика для ставок

    • В 2-х гостевых матчах из 3-х предыдущих «Трактор» проиграл, пропустив от 3 голов и более

    • В 4-х домашних матчах «Локомотива» из 6 последних было забито менее 4.5 голов

    • «Локомотив» одержал 7 побед в 8 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.92, ничья — в 3.90, а победа «Трактора» — в 3.86.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.77, на тотал меньше 4.5 — за 2.10.

    Прогноз: Тактически устойчивая команда Игоря Никитина завладела полным преимуществом над «Трактором» и получила отличную возможность завоевать трофей при домашних трибунах, где «Локомотив» почти всегда проявляет себя с лучшей стороны в плане игры.

    Ставка: «Локомотив» победит за 1.92.

    Прогноз: С явным системным превосходством, «Локомотиву» не нужно отказываться от привычного рисунка игры, который предполагает повышенную концентрацию в обороне, что нередко способствует снижению событийности.

    Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Локомотив — Трактор?

    Матч Локомотив — Трактор состоится 21 мая 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: КХЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Локомотив — Трактор?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Локомотив» победит.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Локомотив — Трактор?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Локомотив» победит» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Локомотив — Трактор?

    Смотреть матч турнира КХЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Локомотив — Трактор?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.92, ничья — в 3.90, а победа «Трактора» — в 3.86.

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    Локомотив — Трактор: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 21.05.202519:30. «Локомотив» завоюет Кубок Гагарина при родных трибунах
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