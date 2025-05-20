В «Вашингтоне» прокомментировали задержание полицией Алексеева

прокомментировали задержание российского защитникав США.

«Мы осведомлены о ситуации с Александром Алексеевым и собираем дополнительную информацию», — приводит заявление представителя «Вашингтона» журналистка Эллисон Папсон в социальной сети X.

До этого стало известно, что Алексеев задержан полицией с применением перцового баллона и обвинён в появлении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Алексеева доставили в тюрьму округа Арлингтон в районе Кортхаус в 4:19 утра в субботу, но позже освободили. Дата судебного разбирательства пока неизвестна.