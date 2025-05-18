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    Данила Юров — о переходе в «Миннесоту»: Разин пожелал мне закрепиться в НХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг НХЛ Миннесота Уайлд
    Данила Юров рассказал о своём прощании с «Металлургом» после завершения сезона и перед отъездом в НХЛ.

    Данила Юров
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    Данила Юров

    «Я написал ребятам сообщение в чат, мы попрощались, когда у нас была встреча с болельщиками. Андрей Владимирович Разин пожелал мне закрепиться в НХЛ и вернуться домой, чтобы красиво завершить карьеру. А ещё он сказал, чтобы я учил английский», — цитирует Юрова сайт allhockey.ru

    Данила Юров официально перешёл из «Металлурга» в клуб НХЛ «Миннесота Уайлд», подписав трёхлетний контракт новичка, который вступит в силу со следующего сезона.

    Юров — воспитанник магнитогорского клуба, за который он дебютировал в КХЛ ещё в 2020 году, а полноценным игроком основного состава стал в сезоне 2022/23.

    В общей сложности за «Металлург» он провёл 279 матчей, набрав 99 (49+50) очков, и в 2024 году выиграл Кубок Гагарина.

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