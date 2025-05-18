Данила Юров — о переходе в «Миннесоту»: Разин пожелал мне закрепиться в НХЛ

рассказал о своём прощании спосле завершения сезона и перед отъездом в НХЛ.

«Я написал ребятам сообщение в чат, мы попрощались, когда у нас была встреча с болельщиками. Андрей Владимирович Разин пожелал мне закрепиться в НХЛ и вернуться домой, чтобы красиво завершить карьеру. А ещё он сказал, чтобы я учил английский», — цитирует Юрова сайт allhockey.ru

Данила Юров официально перешёл из «Металлурга» в клуб НХЛ «Миннесота Уайлд», подписав трёхлетний контракт новичка, который вступит в силу со следующего сезона.

Юров — воспитанник магнитогорского клуба, за который он дебютировал в КХЛ ещё в 2020 году, а полноценным игроком основного состава стал в сезоне 2022/23.

В общей сложности за «Металлург» он провёл 279 матчей, набрав 99 (49+50) очков, и в 2024 году выиграл Кубок Гагарина.