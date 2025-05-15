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    Спартак — Ростов«Спартак» — «Ростов». Онлайн, прямая трансляция
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    Финляндия разгромила Словению, Толванен оформил покер

    Финляндия — Словения: счет матча 9:1

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Финляндии Сборная Словении
    Финляндия одержала победу над Словенией (9:1) в матче группового этапа чемпионата мира 2025-го года.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе финской сборной покер оформил нападающий Ээли Толванен. Дублем отметился Микко Лехтонен, а по шайбе забросили Вили Саариярви, Ленни Хямеэнахо и Николас Матинпало.

    Единственный гол у Словении записал на свой счет Бине Машич.

    Чемпионат мира. Группа А
    Финляндия — Словения — 9:1 (3:0, 4:1, 2:0)
    Голы: Лехтонен — 1 (Эрхольц, Песонен), 2:43 — 1:0. Лехтонен — 2 (Терявяйнен, Саариярви), 7:26 — 2:0. Саариярви — 1 (Хямеэнахо, Пуйстола), 11:33 — 3:0. Машич — 1 (Магковец, Дрозг), 24:00 — 3:1. Толванен — 3 (Терявяйнен, Ламмикко), 26:52 — 4:1. Хямеэнахо — 1 (Мереля, Пярссинен), 28:32 — 5:1. Толванен — 4 (Терявяйнен, Саариярви), 35:42 — 6:1. Толванен — 5 (Терявяйнен, Леппанен), 39:35 — 7:1. Матинпало — 1 (мен., Терявяйнен), 42:28 — 8:1. Толванен — 6 (Терявяйнен, Сало), 52:54 — 9:1Вратари: Сарос — Пинтарич (Горак, 28:32)Броски: 37 (14+16+7) — 17 (6+4+7)Штраф: 2 — 4

    После этого матча Финляндия занимает 3-е место в группе А с 8-ю очками в активе. Словения — на 8-й позиции без набранных баллов.

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