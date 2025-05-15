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    Бобровский прокомментировал разгром «Торонто» в пятом матче серии

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Торонто Мэйпл Лифс Флорида Пантерз
    Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отреагировал на разгромную победу в пятом матче серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:1, 3-2).

    Сергей Бобровский
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    Сергей Бобровский

    36-летний Бобровский сделал 31 сейв и был близок к шат-ауту, но пропустил шайбу за минуту до окончания встречи и был признан первой звездой встречи.

    «Каждый голевой момент у твоих ворот — это важный момент, потому что ты не знаешь, как сложится матч. Ты просто пытаешься сосредоточиться на одном броске, одном моменте, и это, в общем-то, всё, что нужно делать.

    Я думаю, наша команда отлично поработала. Они сыграли хороший матч, играли просто и жёстко, как единое целое всей пятёркой на льду. Это была хорошая победа», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

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