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    Флери — об игре за сборную Канады: Это очень весело, я постараюсь максимально насладиться

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Канады
    Голкипер сборной Канады Марк-Андре Флери высказался о дебюте за национальную команду на чемпионате мира 2025-го года.

    Марк-Андре Флери — голкипер сборной Канады
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    Марк-Андре Флери — голкипер сборной Канады

    «Каждый раз, когда ты надеваешь свитер сборной Канады, это великолепный опыт и большая честь.

    Шанс сыграть в команде с этими ребятами тоже был очень привлекательным. Не знаю, почему бы и нет? Это очень весело, я постараюсь максимально насладиться. Начало матча было немного тяжёлым, но мы здорово провели время», — приводит слова Флери The Score.

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    • Напомним, что в 1-м матче группового этапа ЧМ-2025 сборная Канады разгромила Латвию со счетом 7:1. В следующем матче «клиновые листья» сыграют против Франции завтра, 13-го мая в 21:20 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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