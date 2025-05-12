Флери — об игре за сборную Канады: Это очень весело, я постараюсь максимально насладиться

Голкипер сборнойвысказался о дебюте за национальную команду на чемпионате мира 2025-го года.

«Каждый раз, когда ты надеваешь свитер сборной Канады, это великолепный опыт и большая честь.

Шанс сыграть в команде с этими ребятами тоже был очень привлекательным. Не знаю, почему бы и нет? Это очень весело, я постараюсь максимально насладиться. Начало матча было немного тяжёлым, но мы здорово провели время», — приводит слова Флери The Score.

Напомним, что в 1-м матче группового этапа ЧМ-2025 сборная Канады разгромила Латвию со счетом 7:1. В следующем матче «клиновые листья» сыграют против Франции завтра, 13-го мая в 21:20 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.