Флери — об игре за сборную Канады: Это очень весело, я постараюсь максимально насладиться

Марк-Андре Флери — голкипер сборной Канады Фото: globallookpress.com
«Каждый раз, когда ты надеваешь свитер сборной Канады, это великолепный опыт и большая честь.
Шанс сыграть в команде с этими ребятами тоже был очень привлекательным. Не знаю, почему бы и нет? Это очень весело, я постараюсь максимально насладиться. Начало матча было немного тяжёлым, но мы здорово провели время», — приводит слова Флери The Score.
Напомним, что в 1-м матче группового этапа ЧМ-2025 сборная Канады разгромила Латвию со счетом 7:1. В следующем матче «клиновые листья» сыграют против Франции завтра, 13-го мая в 21:20 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.