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    «Челси»«Ньюкасл» — «Челси». Онлайн, прямая трансляция
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    Словакия — Словения прямая трансляция — 11.05.2025

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Словакии
    В 13:20 11.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Словакия — Словения в группе A чемпионата мира по хоккею-2025.

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    Последний матч команд между собой: Словения — Словакия 0:1. Как сложится игра в этот раз?

    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:2.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 1:2.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Словакия:
    • Ничья:
    • Словения:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Словакия — Словения.

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