Словакия — Словения прямая трансляция — 11.05.2025

В 13:20 11.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A чемпионата мира по хоккею-2025.

Последний матч команд между собой: Словения — Словакия 0:1. Как сложится игра в этот раз?

Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:2.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 1:2.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Словакия:

Ничья:

Словения:

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Словакия — Словения.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.