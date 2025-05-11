Последний матч команд между собой: Канада — Латвия 4:2. Как сложится игра в этот раз?
- Наши эксперты подготовили прогноз на матч Латвия — Канада с предлагаемым коэффициентом для ставки
1.77.
- Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:6.
- Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 2:6.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- Латвия:
- Ничья:
- Канада:
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