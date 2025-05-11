LIVE: Эдмонтон — Вегас 11.05.2025 смотреть онлайн

Превью и прогнозы на матч
Последний матч команд между собой: Вегас — Эдмонтон 4:5. Как сложится игра в этот раз?
- Наши эксперты подготовили прогноз на матч Эдмонтон — Вегас с предлагаемым коэффициентом для ставки
2.23.
- Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:4.
- Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 1:4.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- Эдмонтон:
- Ничья:
- Вегас:
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