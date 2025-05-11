LIVE: Эдмонтон — Вегас 11.05.2025 смотреть онлайн

готовятся к очередному матчу в плей-офф Кубка Стэнли. Игра, назначенная на 11.05.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 04:00 по московскому времени.

Превью и прогнозы на матч

Последний матч команд между собой: Вегас — Эдмонтон 4:5. Как сложится игра в этот раз?

Наши эксперты подготовили прогноз на матч Эдмонтон — Вегас с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.23 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:4.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 1:4.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Эдмонтон:

Ничья:

Вегас:

Где смотреть онлайн Эдмонтон — Вегас?

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