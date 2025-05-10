В 17:20 10.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A чемпионата мира по хоккею-2025.

Последний матч команд между собой: Швеция — Австрия 5:0. Как сложится игра в этот раз?

Коэффициенты букмекеров на матч:

Швеция:

Ничья:

Австрия:

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