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    Вашингтон — Каролина смотреть онлайн

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 02:00 09.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Вашингтон — Каролина в Кубке Стэнли.

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    Последний матч команд между собой: Вашингтон — Каролина 1:2. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вашингтон» — «Каролина». Коэффициент ставки — 1.97.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:2.
    • Искусственный интеллект, анализирующий линии букмекеров, предполагает, что будет ничья со счетом 2:2.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Вашингтон:
    • Ничья:
    • Каролина:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Вашингтон — Каролина.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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