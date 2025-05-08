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    Лука Раньери«Фиорентина» — «Бетис». Онлайн, прямая трансляция
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    Рыбин прокомментировал вылет «Динамо» М из Кубка Гагарина

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Трактор
    Экс-игрок питерского СКА Максим Рыбин высказал свое мнение по поводу пятого матча полуфинала Кубка Гагарина, в котором московское «Динамо» уступило «Трактору» (3:4) и в серии 1-4.

    Максим Рыбин
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    Максим Рыбин

    «Московский клуб допустил несколько ошибок, даже если брать в качестве примера гол Шабанова. Какая-то идет недоработка, что не свойственно "Динамо" и его тренерскому штабу. Игроки "Динамо" не дорабатывали ногами, для меня это было даже удивительно. Особенно, если знать строгую дисциплину тренерского штаба команды. Я честно скажу, удивлен такой игре от динамовцев», — сказал Рыбин изданию LiveResult.ru.

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    • В финале Кубка Гагарина «Трактор» сразится с ярославским «Локомотивом». Первый матч пройдет 13 мая в Ярославле.

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