Рыбин прокомментировал вылет «Динамо» М из Кубка Гагарина

Экс-игрок питерского СКАвысказал свое мнение по поводу пятого матча полуфинала Кубка Гагарина, в котором московское «Динамо» уступило «Трактору» (3:4) и в серии 1-4.

«Московский клуб допустил несколько ошибок, даже если брать в качестве примера гол Шабанова. Какая-то идет недоработка, что не свойственно "Динамо" и его тренерскому штабу. Игроки "Динамо" не дорабатывали ногами, для меня это было даже удивительно. Особенно, если знать строгую дисциплину тренерского штаба команды. Я честно скажу, удивлен такой игре от динамовцев», — сказал Рыбин изданию LiveResult.ru.

В финале Кубка Гагарина «Трактор» сразится с ярославским «Локомотивом». Первый матч пройдет 13 мая в Ярославле.