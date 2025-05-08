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    Никитин — о серии против «Трактора»: Это главное действо сезона, мечта любого хоккеиста

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Локомотив
    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о своих ожиданиях от финальной серии Кубка Гагарина против «Трактора».

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Нужно сфокусироваться на самом главном действе сезоне. Не пережать, но мотивация должна быть на самом высоком уровне. Это мечта любого хоккеиста. Я уверен в своей команде», — цитирует Никитина сайт КХЛ.

    Никитин отметил, что «Локомотив» и «Трактор» — лучшие команды этого плей-офф по игре во вторых периодах, и тренерский штаб ярославцев тщательно анализирует этот аспект соперника. Однако главный акцент делается на собственную игру.

    «Локомотив» вышел в финал, обыграв «Салават Юлаев» в полуфинальной серии со счётом 4–1. Первый матч финальной серии Кубка Гагарина состоится 13 мая в Ярославле.

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