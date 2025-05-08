Артюхин: Пока мы не выступаем на международных соревнованиях можно экспериментировать

Бывший нападающийсчитает, чтоможет экспериментировать с составом в момент отсутствия национальной команды на международных соревнованиях.

«Получится ли у Ротенберга в ближайшее время улучшить результаты? Абсолютно точно. Мы слышали, что Ротенберг прививает сборной новую систему, тут нужно время. Идет рабочий процесс, время есть. Пока мы не выступаем на международных соревнованиях можно экспериментировать. Пока не случилось ничего критичного, идет рабочий процесс», — приводит слова Артюхина «Матч ТВ».

«Россия 25» под руководством Ротенберга трижды уступила сборной Беларуси — 2:4 в Астане и дважды в Тольятти (7:8 ОТ и 1:3). В столице Казахстана была обыграна местная сборная со счетом 4:1.