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    Артюхин: Пока мы не выступаем на международных соревнованиях можно экспериментировать

    Хоккей Сборная России
    Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин считает, что Роман Ротенберг может экспериментировать с составом в момент отсутствия национальной команды на международных соревнованиях.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Получится ли у Ротенберга в ближайшее время улучшить результаты? Абсолютно точно. Мы слышали, что Ротенберг прививает сборной новую систему, тут нужно время. Идет рабочий процесс, время есть. Пока мы не выступаем на международных соревнованиях можно экспериментировать. Пока не случилось ничего критичного, идет рабочий процесс», — приводит слова Артюхина «Матч ТВ».

    «Россия 25» под руководством Ротенберга трижды уступила сборной Беларуси — 2:4 в Астане и дважды в Тольятти (7:8 ОТ и 1:3). В столице Казахстана была обыграна местная сборная со счетом 4:1.

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