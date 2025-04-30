Воробьев не знает, как допинг-проба Каменева и Седова оказалась положительной

Бывший главный тренер ЦСКА Илья Воробьев рассказал, как повлияли положительные допинг-пробы игроков московского клуба Владислава Каменева и Никиты Седова на команду.

«Знаете, когда ты теряешь центрфорварда первого звена перед плей-офф — это сложно. Особенно когда в твоей команде в принципе мало центральных.

Вообще мельдоний — не та тема, которую кто-то принимал бы в хоккее. Она закрыта уже много лет. И нельзя сказать, что это кому-то помогает. Мельдоний может быть полезен таким же 50-летним, как я, чтобы лучше работало сердце. А в принципе он не нужен профессиональному хоккеисту и уже давно запрещен.

Могу сказать про Влада Каменева и Никиту Седова, что они очень большие режимщики, которые очень правильно следят за своим питанием и здоровьем. Эти два парня — последние, на кого можно было бы подумать, что они принимают запрещенные медпрепараты. Седов вообще практикует раздельное питание и ложится спать по часам.

Очень сложный вопрос, как и откуда к ребятам это прилетело. Мельдоний никак не помогает в хоккее. Я желаю Владу и Никите выдержки и терпения, чтобы они справились с этой проблемой», — приводит слова Воробьева «Матч ТВ».

Илья Воробьев приступил к работе в московском клубе перед началом сезона-2023/2024, заключив контракт на 3 года.

Вместе со специалистом, ЦСКА занял 5-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и вылетел в 1/8 финала Кубка Гагарина минскому «Динамо» в шести матчах — 2:4 в серии.

Владислав Каменев и Никита Седов перед началом плей-офф Кубка Гагарина были отстранены от игр из-за положительного допинг-теста, в которых был обнаружен мельдоний.