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    Максим Глушенков и Мойзес«Зенит» — ЦСКА. Онлайн, прямая трансляция
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    Кудашов не уверен, что «Динамо» вернется в Челябинск на пятую игру серии

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Трактор
    Главный тренер «Динамо» М Алексей Кудашов ответил на вопросы о поражении своей команды во 2-м матче полуфинала розыгрыша Кубка Гагарина против «Трактора» (2:3).

    Алексей Кудашов — главный тренер «Динамо»
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    Алексей Кудашов — главный тренер «Динамо»

    «Уверен ли я, что мы вернемся в Челябинск на 5-ю игру в серии? Как я могу быть уверен? Я не уверен. А вы верите, что сейчас домой пойдете?

    Я не уверен, ни один человек не уверен в том, что с ним будет через десять секунд. Смелый вы человек, раз уверены, что сейчас домой пойдете», — передает слова Кудашова «Матч ТВ».

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    • После этого матча «Динамо» проигрывает в серии плей-офф с «Трактором» со счетом 0:2. Следующий матч между этими командами состоится 2-го мая в Москве.

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