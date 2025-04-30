Кудашов не уверен, что «Динамо» вернется в Челябинск на пятую игру серии

Главный тренерответил на вопросы о поражении своей команды во 2-м матче полуфинала розыгрыша Кубка Гагарина против(2:3).

«Уверен ли я, что мы вернемся в Челябинск на 5-ю игру в серии? Как я могу быть уверен? Я не уверен. А вы верите, что сейчас домой пойдете?

Я не уверен, ни один человек не уверен в том, что с ним будет через десять секунд. Смелый вы человек, раз уверены, что сейчас домой пойдете», — передает слова Кудашова «Матч ТВ».

После этого матча «Динамо» проигрывает в серии плей-офф с «Трактором» со счетом 0:2. Следующий матч между этими командами состоится 2-го мая в Москве.