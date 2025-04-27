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    Алалыкин прокомментировал победу «Салавата Юлаева» в матче против «Локомотива»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Локомотив
    Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин поделился мнением об игре своей команды в 1-м матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ против «Локомотива» (3:1).

    Данил Алалыкин — нападающий «Салавата Юлаева»
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    Данил Алалыкин — нападающий «Салавата Юлаева»

    «Удалось победить за счёт желания и самоотдачи, выполнили то, что требовал тренерский штаб — пять впереди и пять сзади. Мы знали, что они хорошо играют в средней зоне. У нас выдался хороший первый период. Второй период мы отыграли полностью в обороне, выстояли. В третьем реализовали свой момент.

    Семь матчей в прошлой серии? Хорошо, что было семь матчей. Мы находимся в тонусе, постоянно в игре. Отдохнули один день и переключились. Мы в равных условиях с Локомотивом», — цитирует Алалыкина пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча «Салават Юлаев» ведет в серии плей-офф с «Локомотивом» со счетом 1:0. Следующая игра между этими командами состоится 29-го апреля в Ярославле.

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