Алалыкин прокомментировал победу «Салавата Юлаева» в матче против «Локомотива»

Нападающийподелился мнением об игре своей команды в 1-м матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ против(3:1).

«Удалось победить за счёт желания и самоотдачи, выполнили то, что требовал тренерский штаб — пять впереди и пять сзади. Мы знали, что они хорошо играют в средней зоне. У нас выдался хороший первый период. Второй период мы отыграли полностью в обороне, выстояли. В третьем реализовали свой момент.

Семь матчей в прошлой серии? Хорошо, что было семь матчей. Мы находимся в тонусе, постоянно в игре. Отдохнули один день и переключились. Мы в равных условиях с Локомотивом», — цитирует Алалыкина пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Салават Юлаев» ведет в серии плей-офф с «Локомотивом» со счетом 1:0. Следующая игра между этими командами состоится 29-го апреля в Ярославле.