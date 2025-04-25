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    Сушко: Если Моторыгин захочет уехать в НХЛ, мы не сможем его удержать

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо
    Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о возможном отъезде вратаря команды Максима Моторыгина в НХЛ.

    Максим Моторыгин
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    Максим Моторыгин

    «На Моторыгина претендовали клубы НХЛ? Здорово. Сейчас столько слухов ходит, что если их слушать, то в голове места не хватит. Будет день — будет пища. Если Моторыгин захочет уехать в НХЛ, мы не сможем его удержать, ведь крепостное право отменили в 1861 году. Я, наверное, не знаю ни одного хоккеиста КХЛ, который бы на предложение из НХЛ ответил: "Не‑не‑не". Все мы понимаем, что НХЛ — это хоккейная вершина, где хочет оказаться каждый хоккеист или хотя бы попробовать. Думаю, Максим сам хочет расти, а спортсмен или хоккеист может расти только в конкуренции. Подписание Подъяпольского даст ему только толчок в работе. Претензий к его работе нет, но когда перед тобой сильный соперник, ты пытаешься пятикратно лучше исполнять свою работу, чтобы тебе дали шанс, — приводит слова Сушко "Матч ТВ".

    22-летний Моторыгин провел в текущем сезоне 42 матча, в которых отразил 92,8% бросков. В текущем плей-офф на счету вратаря 6 матчей и 92% отраженных бросков.

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