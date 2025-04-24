Самедов: Это лучший плей-офф КХЛ, прям супер

Бывший игрок сборной России по футболувысказался о продолжающемся сейчас плей-офф Кубка Гагарина.

«Кажется ли мне, что благодаря перекрестному плей-офф нынешний Кубок Гагарина значительно интереснее? Честно скажу, это лучший плей-офф. Я не знаю, с этим ли это связано, но это лучший плей-офф. С таким удовольствием и интересом я никогда не наблюдал за плей-офф КХЛ. Я всегда за ними наблюдал, но сейчас смотрю просто потрясающие матчи. Одна серия лучше другой. Прям супер.

Особенно во втором раунде? Ну, я вам скажу, и первый раунд был шикарный. "Динамо Минск" меня просто удивило, просто суперкоманда, но видите, как с ними "Трактор" разобрался. Плей-офф сумасшедший. Непредсказуемый? Вообще, ну, "Динамо" и Челябинск я там не вижу фаворита, а "Локомотиву" все-таки отдаю предпочтение. Честно говорю, ну, мне так кажется. Ну, они очень мощно выглядят, играли с мощнейшим "Авангардом", "Авангард" тоже шикарен, вообще просто команды супер реально», — цитирует Самедова «ВсеПроСпорт».

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Напомним, что в полуфиналах между собой сыграют «Трактор» — «Динамо» и «Локомотив» — «Салават Юлаев».