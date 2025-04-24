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    Никитин: Очередной триллер получился у нас с Омском

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    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поделился эмоциями после победы своей команды в решающем 7-м матче второго раунда плей-офф КХЛ против «Авангарда» (3:2 ОТ2).

    Игорь Никитин — главный тренер «Локомотива»
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    Игорь Никитин — главный тренер «Локомотива»

    «Стоит поблагодарить команду соперника. Очередной триллер получился у нас с Омском. Их тренерский штаб сделал очень большую работу за короткое время. Очень приятно обыграть такую команду. Болельщикам спасибо за сумасшедшую поддержку и атмосферу, а также парням, ведь после такого третьего периода вернуться на лед и проявлять характер… Вернуться другой командой — это дорогого стоит.

    "Локомотив" в первые 40 минут — это тотальное превосходство и "Локомотив" в третьем периоде, почему такая разница? Все в голове. Если бы у нас не было сил, мы бы не смогли так кататься. Нас сегодня поколотили хорошо. Парни молодчики, что нашли веру в себя. Тут можно говорить о банальной точке роста, но пока ты сам через это не пройдешь…

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    • Брал 30 секунд потому что почувствовал, что что‑то порвется в какой‑то момент? Я видел, что парни не слышали, о чем говорим. Решили просто удержать счет. Так нельзя», — передает слова Никитина «Матч ТВ».

    После этого матча «Локомотив» пробился в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина, где сыграет против «Салавата Юлаева». Первый поединок между этими командами состоится 27-го апреля.

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