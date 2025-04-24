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    Быков: Демидов — очень талантливый парнишка

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Монреаль Канадиенс
    Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил игру российского нападающего «Монреаля» Ивана Демидова.

    Иван Демидов
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    Иван Демидов

    «Демидов, безусловно, очень талантливый парнишка! Все-таки питерская школа хоккея делает свое дело. Очень приятно, что рождаются такие звездочки в нашем хоккее. У Ивана есть задатки суперзвезды НХЛ: талант, стремление, работоспособность, желание — все есть. Но путь от дебютанта лиги до звезды мирового уровня достаточно кропотливый и трудоемкий. Тут много факторов, которые могут влиять на будущее Демидова, его перспективы раскрыться полностью», — приводит слова Быкова «Советский спорт».

    19-летний хоккеист досрочно расторг контракт со СКА 8 апреля по соглашению сторон и подписал соглашение с «Монреалем» на три года.

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