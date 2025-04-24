Быков: Демидов — очень талантливый парнишка

Бывший главный тренер сборной Россииоценил игру российского нападающего

«Демидов, безусловно, очень талантливый парнишка! Все-таки питерская школа хоккея делает свое дело. Очень приятно, что рождаются такие звездочки в нашем хоккее. У Ивана есть задатки суперзвезды НХЛ: талант, стремление, работоспособность, желание — все есть. Но путь от дебютанта лиги до звезды мирового уровня достаточно кропотливый и трудоемкий. Тут много факторов, которые могут влиять на будущее Демидова, его перспективы раскрыться полностью», — приводит слова Быкова «Советский спорт».

19-летний хоккеист досрочно расторг контракт со СКА 8 апреля по соглашению сторон и подписал соглашение с «Монреалем» на три года.