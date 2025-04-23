Быков: «Динамо» готово к большим свершениям

Бывший главный тренер сборной Россииподелился впечатлением от выступления московскогов Кубке Гагарина.

«Кудашов — это очень опытный специалист, который всегда работает на пределе возможностей. В бытность классным игроком и уже с опытом тренерской работы он прекрасно понимает, какие слова нужно донести до хоккеистов, чтобы мотивировать и заряжать на необходимый результат.

Алексей готовит динамовцев, чтобы выходить к финальным играм в полной физической форме и боеготовности. У "Динамо" довольно хороший и сбалансированный состав: есть сильные легионеры, а также качественные отечественные спортсмены, которые выходят на лtд и доказывают свою состоятельность. Думаю, команда готова к большим свершениям.

Я очень жду их противостояние с "Трактором". Это будет борьба русско-советской школы работы тренерского штаба с канадским специалистом», — приводит слова Быкова «Советский спорт».

«Динамо» в полуфинале Кубка Гагарина встретится с «Трактором». Первый матч состоится 28 апреля в Челябинске.

В прошлом году, команды играли друг против друга на стадии четвертьфинала — тогда уральцы оказались сильнее со счетом 4:0 в серии.