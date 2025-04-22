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    «Динамо» вышло в полуфинал Кубка Гагарина, разгромив «Ак Барс»

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    В шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина «Динамо» на выезде победило «Ак Барс» со счетом 6:1.

    «Динамо»
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    «Динамо»

    В составе победителей отличились Максим Комтуа, который сделал хет-трик, Джордан Уил, Дилан Сикура и Артем Ильенко. За хозяев же забил Митч Миллер.

    Кубок Гагарина. 1/4 финала
    «Ак Барс» (Казань) — «Динамо М» (Москва) — 1:6 (0:2, 0:2, 1:2)
    Голы: Уил — 3 (Сикьюра, Сизов), 7:02 — 0:1. Джиошвили — 4 (Сикьюра, Комтуа), 9:21 — 0:2. Комтуа — 5 (бол., Ожиганов), 30:46 — 0:3. Ильенко — 2 (Римашевский), 37:19 — 0:4. Комтуа — 6 (Пакетт, Ожиганов), 46:17 — 0:5. Миллер — 4 (Фальковский), 51:24 — 1:5. Комтуа — 7 (п.в.), 54:56 — 1:6Штраф: 8 — 6Броски: 32 (9+9+14) — 19 (4+10+5)

    «Динамо» выиграло серию с результатом 4:2. В полуфинале Кубка Гагарина «Динамо» встретится с «Трактором».

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