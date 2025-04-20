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    LIVE: Каролина — Нью-Джерси 20.04.2025 смотреть онлайн

    Хоккей НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на НХЛ
    В 22:00 20.04.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Каролина — Нью-Джерси в Кубке Стэнли.

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    Последний матч команд между собой: Каролина — Нью-Джерси 5:2. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши эксперты подготовили прогноз на матч Каролина — Нью-Джерси с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.86.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:0.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 3:0.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Каролина:
    • Ничья:
    • Нью-Джерси:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Каролина — Нью-Джерси.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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