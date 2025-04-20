В 22:00 20.04.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Стэнли.

Последний матч команд между собой: Каролина — Нью-Джерси 5:2. Как сложится игра в этот раз?

Наши эксперты подготовили прогноз на матч Каролина — Нью-Джерси с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.86 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:0.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 3:0.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Каролина:

Ничья:

Нью-Джерси:

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Каролина — Нью-Джерси.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 1500USD Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.