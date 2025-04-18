Московское «Динамо» сравняло счет в серии с «Ак Барсом»

выиграло в Казани у местногочетвертый матч плей-офф Кубка Гагарина со счетом 3:2.

Главным героем встречи стал нападающий бело-голубых Дилан Сикура, еще одной шайбой в составе гостей отметился Артем Михеев.

За казанцев шайбы забросили Александр Барабанов и Дмитрий Яшкин.

Кубок Гагарина. Четвертьфинал «Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) Голы: Сикьюра — 3 (Ожиганов), 6:13 — 0:1. Михеев — 2 (Джиошвили), 25:31 — 0:2. Барабанов — 5 (Сафонов, Миллер), 26:30 — 1:2. Сикьюра — 4 (бол., Пакетт, Гусев), 32:24 — 1:3. Яшкин — 5 (О`Делл, Петан), 57:45 — 2:3Вратари: Билялов — ПодъяпольскийБроски: 34 (11+8+15) — 16 (2+11+3)Штраф: 8 — 14

После этой победы «Динамо» сравняло счет в серии (2-2). Пятая игра пройдет в Москве 20 апреля.