Радулов — о победе над «Авангардом»: Сделали важный шаг вперёд

Александр Радулов Фото: globallookpress.com
«Сделали важный шаг вперёд. Серия идёт до четырёх побед. По факту ничего ещё не сделано. Рад забить, помочь команде, все молодцы», — сказал Радулов на послематчевой пресс-конференции.
По словам Радулова, победа далась очень сложно, так как «Авангард» играл активно и собранно. Вратарь «Локомотива» в ключевые моменты выручал команду, а игроки успешно блокировали броски соперника, что и должно быть в матчах на вылет.
«Локомотив» победой над «Авангардом» в овертайме со счетом 2:1 смог упрочить преимущество в серии до трех побед против одной у омского клуба.