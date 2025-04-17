Радулов — о победе над «Авангардом»: Сделали важный шаг вперёд

НападающийАлександр Радулов прокомментировал третью победу своей команды в серии Кубка Гагарина против, которая позволила московскому клубу повести в серии 3-1.

«Сделали важный шаг вперёд. Серия идёт до четырёх побед. По факту ничего ещё не сделано. Рад забить, помочь команде, все молодцы», — сказал Радулов на послематчевой пресс-конференции.

По словам Радулова, победа далась очень сложно, так как «Авангард» играл активно и собранно. Вратарь «Локомотива» в ключевые моменты выручал команду, а игроки успешно блокировали броски соперника, что и должно быть в матчах на вылет.

«Локомотив» победой над «Авангардом» в овертайме со счетом 2:1 смог упрочить преимущество в серии до трех побед против одной у омского клуба.