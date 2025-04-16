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    Кудашов: Сегодня удача к нам повернулась

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Ак Барс
    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу своей команды над казанским «Ак Барсом» (3:1) в третьем матче 1/4 финала Кубка Гагарина.

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Серия продолжается. Сегодня удача к нам повернулась. Приблизительно равные игры идут, сегодняшняя не была исключением. Голы даются всегда тяжело, чем дальше проходишь, тем они радостнее.

    Комтуа успокоился? Не знаю, можно мне говорить или нет. Мне прислали сообщение из судейского корпуса люди, которые работают. Сразу прошу прощения: это не обсуждение и не осуждение судей. Мне сказали, что "десятку" можно давать после удаления на две минуты. А двух минут не было. Мы даже вроде подали что‑то на рассмотрение», — приводит слова Кудашова «Матч ТВ».

    Следующий матч между командами пройдет 18 апреля в Казани. Счет в серии — 2:1 в пользу «Ак Барса».

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