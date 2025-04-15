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    Тренер «Монреаля»: Демидов не слишком беспокоился и не нервничал

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Монреаль Канадиенс Чикаго Блэкхоукс
    Наставник «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан‑Луи выразил мнение, что форвард Иван Демидов отлично проявил себя в дебютном матче в НХЛ.

    Иван Демидов
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    Иван Демидов

    В понедельник «Монреаль» проиграл «Чикаго» (3:4, по буллитам) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 19‑летний Демидов в дебютной встрече за канадскую команду забросил шайбу и отдал результативную передачу.

    «Демидов был тем игроком, который не слишком беспокоился и не нервничал. Он просто выходит и играет. Возможно, это молодость и наивность. Я не боялся поставить его в состав, хотя у него нет такого опыта, как у других ребят.

    Какое впечатление произвела его заброшенная шайба? Исполнение, небольшое обманное движение — это было здорово, нечто особенное. Демидов провел отличный первый период, хотя он и всю игру провел хорошо. Видно, как Иван использует свой ум, навыки и ноги», — сказал Сан‑Луи на послематчевой пресс‑конференции.

    «Монреаль» с 89 очками идет 8-м в турнирной таблице Восточной конференции.

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