Тренер «Монреаля»: Демидов не слишком беспокоился и не нервничал

Наставник «Монреаль Канадиенс»выразил мнение, что форвардотлично проявил себя в дебютном матче в НХЛ.

В понедельник «Монреаль» проиграл «Чикаго» (3:4, по буллитам) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 19‑летний Демидов в дебютной встрече за канадскую команду забросил шайбу и отдал результативную передачу.

«Демидов был тем игроком, который не слишком беспокоился и не нервничал. Он просто выходит и играет. Возможно, это молодость и наивность. Я не боялся поставить его в состав, хотя у него нет такого опыта, как у других ребят.

Какое впечатление произвела его заброшенная шайба? Исполнение, небольшое обманное движение — это было здорово, нечто особенное. Демидов провел отличный первый период, хотя он и всю игру провел хорошо. Видно, как Иван использует свой ум, навыки и ноги», — сказал Сан‑Луи на послематчевой пресс‑конференции.

«Монреаль» с 89 очками идет 8-м в турнирной таблице Восточной конференции.