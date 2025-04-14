«Трактор» — «Динамо» Минск: счет матча 4:3, обзор голов

победил во втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина «Динамо» из Минска — 4:3. Счет в серии — 2:0.

В составе победителей дублем отличился Максим Шабанов (30' и 39'), также голом отметился Стивен Кэмпфер на 35-й минуте. Победная шайба на счету Григория Дронова на 70-й минуте встречи.

У гостей заброшенными шайбами отметились Николас Мелош (16'), Илья Усов (18') и Егор Бориков (22').

Кубок Гагарина. 1/4 финала «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 4:3 ОТ (0:2, 3:1, 0:0, 1:0) Голы Мелош — 2 (Энас, Пинчук), 15:02 — 0:1. Усов — 2 (Брук, Пинчук), 17:04 — 0:2. Бориков — 6 (Тирни, Липский), 21:07 — 0:3. Шабанов — 5 (Телегин, Блажиевский), 29:37 — 1:3. Кэмпфер — 3 (Ткачев, Шабанов), 34:47 — 2:3. Шабанов — 6 (Дронов), 38:16 — 3:3. Дронов — 3 (Дэй), 69:57 — 4:3Вратари Фукале — ДемченкоШтраф 8 — 6Броски 44 (14+15+11+4) — 26 (8+6+11+1)

Команды проведут следующий матч 16 апреля в Минске.