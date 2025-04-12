«Коламбус» отстает на 7 пунктов от зоны плей-офф. Команда имеет 81 очко. Она будет пытаться победить. В случае успеха ей удастся продлить серию до трех матчей. Ранее хозяева обыграли «Оттаву» и «Баффало».
«Вашингтон» победил «Каролину» и набрал 109 пунктов. «Кэпиталз» продолжают лидировать в таблице Востока. Ранее гости оформили путевку в плей-офф.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru предлагают прогноз со ставками за 1.90 и 1.96.
- Букмекеры: 2.31 и 2.60 на победу команд в матче, 1.80 и 2.00 на победу с учетом возможных ОТ и буллитов.
- ИИ считает, что «Вашингтон» выиграет 4:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Коламбус» — «Вашингтон» смотрите на LiveCup.Run.
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