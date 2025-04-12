встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоится 12 апреля в 19:30 мск.

«Коламбус» отстает на 7 пунктов от зоны плей-офф. Команда имеет 81 очко. Она будет пытаться победить. В случае успеха ей удастся продлить серию до трех матчей. Ранее хозяева обыграли «Оттаву» и «Баффало».

«Вашингтон» победил «Каролину» и набрал 109 пунктов. «Кэпиталз» продолжают лидировать в таблице Востока. Ранее гости оформили путевку в плей-офф.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru предлагают прогноз со ставками за 1.90 и 1.96.

предлагают прогноз со ставками за 1.90 и 1.96. Букмекеры: 2.31 и 2.60 на победу команд в матче, 1.80 и 2.00 на победу с учетом возможных ОТ и буллитов.

ИИ считает, что «Вашингтон» выиграет 4:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Коламбус» — «Вашингтон» смотрите на LiveCup.Run.

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