Плющев: Хочу увидеть в финале Кубка Гагарина «Динамо» М

Экс-главный тренер сборной Россиижелает посмотреть на игру московского «Динамо» в финале плей-офф Кубка Гагарина.

«В общем-то матч прошел как по шаблону. Да, СКА вылетел, но серия была очень упорная. Соперники практически равные, в чемпионате у них совсем небольшая разница в очках. Поэтому предположить, как завершится серия, было очень сложно.

Но было понятно, что у "Динамо" запредельная мотивация. Первый за долгое время сезон, когда команда может ставить самые высокие задачи. Собственно надеюсь, что в финале мы ее увидим», — сказал Плющев изданию «ВсеПроСпорт».

В 1/8 финала Кубка Гагарина бело-голубые смогли пройти СКА, победив его в серии со счетом 4-2.