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    Плющев: Хочу увидеть в финале Кубка Гагарина «Динамо» М

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    Экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев желает посмотреть на игру московского «Динамо» в финале плей-офф Кубка Гагарина.

    Владимир Плющев
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    Владимир Плющев

    «В общем-то матч прошел как по шаблону. Да, СКА вылетел, но серия была очень упорная. Соперники практически равные, в чемпионате у них совсем небольшая разница в очках. Поэтому предположить, как завершится серия, было очень сложно.

    Но было понятно, что у "Динамо" запредельная мотивация. Первый за долгое время сезон, когда команда может ставить самые высокие задачи. Собственно надеюсь, что в финале мы ее увидим», — сказал Плющев изданию «ВсеПроСпорт».

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