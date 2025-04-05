Квартальнов: Мы шли к этому, хотели выйти дальше

Главный тренер минскогоподелился мыслями о шестой игре серии первого раунда Кубка Гагарина против московского(6:2).

«Игра удалась, была тяжелой. Мы опасались, что в прошлой игре забили все. Ребята — молодцы!

Было ли трудно сохранить настрой после прошлого матча? Такое опасение было. Но у нас в коллективе есть опытные ребята, которые выигрывали кубки. Они держали раздевалку в нужном направлении.

Какие ощущения после финальной сирены? Мы шли к этому, хотели этого. Всегда говорили, что команда будет другая. Мы хотели выйти и сделать это. Если работа есть, результат должен идти вверх», — приводит слова Квартальнова «Матч ТВ».

Клуб из Беларуси впервые в своей истории вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина и стал первым иностранным клубом за последние 6 лет, который прошел первый раунд плей-офф. В 2019 году казахстанский «Барыс» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина, где в пяти встречах уступил омскому «Авангарду» (1:4).