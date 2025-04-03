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    Тренер «Автомобилиста»: Очень рады победе над сильным соперником у себя дома

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Ак Барс
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе своей команды в 5-м матче первого раунда плей-офф КХЛ против «Ак Барса» (2:0).

    Николай Заварухин — главный тренер «Автомобилиста»
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    Николай Заварухин — главный тренер «Автомобилиста»

    «Очень рады победе над сильным соперником у себя дома. Забили хорошие голы. Самоотверженная игра ребят, нельзя останавливаться, надо быть злыми и голодными до побед.

    Что смогли изменять по сравнению с прошлыми играми? Выходили быстрее из‑под прессинга, это основное. Есть ли недочеты у команды? Соперник быстро накатывался, быстрые нападающие. Они и в Казани на нас быстро накатывались. Мастеровитая, сильная команда. Надо отдать должное сопернику. Значит, мы где‑то ошибались.

    Ожидал ли, что сегодня команда сыграет так безошибочно? После проигрыша, если честно, ожидал. "Ак Барс" забил нам много голов, все залетело нам. Так бывает в хоккее, что где‑то залетает, где‑то — нет. На это есть, наверное, где‑то и удача, и мастерство игроков. Парни сыграли дисциплинированно и самоотверженно», — цитирует Заварухина «Матч ТВ».

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    • После этого матча «Автомобилист» вышел вперед в серии плей-офф с «Ак Барсом» со счетом 3:2. Следующая игра состоится 5-го апреля в Казани.

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