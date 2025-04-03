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    «Автомобилист» — «Ак Барс»: счет матча 2:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Ак Барс
    «Автомобилист» одержал победу над «Ак Барсом» (2:0) в 5-м матче первого раунда плей-офф КХЛ.

    Стефан Да Коста — нападающий «Автомобилиста»
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    Стефан Да Коста — нападающий «Автомобилиста»

    У екатеринбуржцев шайбы забросили Ник Эберт и Стефан Да Коста.

    Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
    Голы: Эберт — 1 (Мэйсек, Кизимов), 13:33 — 1:0. Да Коста — 1 (Хрипунов), 38:18 — 2:0Вратари: Аликин — Билялов (56:03)Броски: 27 (12+11+4) — 33 (15+6+12)Штраф: 8 — 4

    После этого матча «Автомобилист» ведет в серии 1-го раунда плей-офф с «Ак Барсом» со счетом 3:2. Следующая игра состоится 5-го апреля в Казани.

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