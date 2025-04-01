НХЛ. «Филадельфия» победила «Нэшвилл», «Сиэтл» уступил «Далласу», «Колорадо» — «Калгари»

За океаном прошли 4 матча регулярного чемпионата НХЛ

«Нью-Джерси» — «Миннесота» — 3:2 Б

«Нью-Джерси» с 87 очками занимает шестое место в Восточной конференции.

«Миннесота» с 88 очками — на седьмой строчке «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Миннесота» — 3:2 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0) Голы: Л. Хьюз — 7 (Пеши, Даулинг), 12:30 — 1:0. Хиностроза — 5 (Миддлтон, Меррилл), 42:57 — 1:1. Хишир — 34 (Ноесен, Л. Хьюз), 49:12 — 2:1. Болди — 25 (Фолиньо), 57:52 — 2:2. Победный буллит: КоттерВратари: Маркстрем — ГуставссонШтраф: 4 — 4Броски: 28 (10+12+5+1) — 29 (7+9+10+3)

«Нью-Джерси» — «Миннесота» — 3:2 Б

«Филадельфия» — «Нэшвилл» — 2:1

У «Флайерз» Матвей Мичков отметился двумя результативными передачами, вратарь Иван Федотов отразил 28 бросков из 29.

В текущем сезоне Мичков провел 74 матча, в которых набрал 58 (24+34) очков.

«Филадельфия» с 71 очком занимает 14-е место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 62 очками — на 14-й строчке «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Нэшвилл» — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) Голы: Пелинг — 10 (Конекны, Мичков), 28:50 — 1:0. Л`Еро — 5 (Маккэррон, Шей), 33:14 — 1:1. Драйсдейл — 7 (Мичков, Конекны), 33:48 — 2:1Вратари: Федотов — Аннунен (58:22)Штраф: 2 — 2Броски: 18 (8+5+5) — 29 (7+16+6)

«Филадельфия» — «Нэшвилл» — 2:1

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Колорадо» — «Калгари» — 2:3 Б

Победный буллит реализовал Егор Шарангович.

«Колорадо» с 94 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Калгари» с 82 очками — на девятой строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Калгари» — 2:3 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1) Голы: Макар — 28 (Маккиннон, Тэйвз), 16:31 — 1:0. О`Коннор — 10 (Келли), 27:59 — 2:0. Ломберг — 2 (Клапка, Уигар), 50:57 — 2:1. Клапка — 3 (Ломберг, Руни), 51:29 — 2:2. Победный буллит: ШаранговичВратари: Уэджвуд — ВладаржШтраф: 2 — 4Броски: 29 (10+11+5+3) — 27 (6+6+11+4)

«Колорадо» — «Калгари» — 2:3 Б

«Сиэтл» — «Даллас» — 1:3

В составе «Старз» Евгений Дадонов завершил встречу с показателем полезности «-1».

«Даллас» со 102 очками занимает второе место в Западной конференции, «Сиэтл» с 68 очками — на 13-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Даллас» — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) Голы: Какко — 14 (Шварц, Ларссон), 1:02 — 1:0. Дюшен — 29 (Марчмент, Дамба), 2:34 — 1:1. Джонстон — 30 (Линделл, Бек), 3:19 — 1:2. Гранлунд — 20 (п.в., Линделл, Марчмент), 58:53 — 1:3Вратари: Грубауэр (57:55 — 58:53, 59:01) — ДесмитШтраф: 6 — 6Броски: 37 (11+15+11) — 31 (15+10+6)