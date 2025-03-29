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    Крикунов рассказал, чего не хватает ЦСКА в нынешнем сезоне

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    Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о проблемах ЦСКА в нынешнем сезоне КХЛ.

    Владимир Крикунов
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    Владимир Крикунов

    «Минское "Динамо" хорошо подготовилось к плей-офф и играло более содержательно, чем ЦСКА. Минчане ни в чем не уступают ЦСКА, во втором матче они еще увереннее сыграли. Они не случайно завершили регулярный чемпионат выше армейцев. К концу сезона Минск набрал ход и теперь является явным фаворитом в серии с ЦСКА.

    Со стороны кажется, что у ЦСКА сейчас нет коллектива. Раньше у них была сплоченная команда, когда они при Сергее Федорове дважды выиграли Кубок Гагарина. Вот этого не хватает армейцам сейчас, сплоченности», — сказал Крикунов «ВсеПроСпорт».

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    • Напомним, что ЦСКА проигрывает минскому «Динамо» в серии 1-го раунда плей-офф КХЛ со счетом 0:2.

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