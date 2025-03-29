Крикунов рассказал, чего не хватает ЦСКА в нынешнем сезоне

Бывший главный тренер сборной Россииподелился мнением о проблемахв нынешнем сезоне КХЛ.

«Минское "Динамо" хорошо подготовилось к плей-офф и играло более содержательно, чем ЦСКА. Минчане ни в чем не уступают ЦСКА, во втором матче они еще увереннее сыграли. Они не случайно завершили регулярный чемпионат выше армейцев. К концу сезона Минск набрал ход и теперь является явным фаворитом в серии с ЦСКА.

Со стороны кажется, что у ЦСКА сейчас нет коллектива. Раньше у них была сплоченная команда, когда они при Сергее Федорове дважды выиграли Кубок Гагарина. Вот этого не хватает армейцам сейчас, сплоченности», — сказал Крикунов «ВсеПроСпорт».

Напомним, что ЦСКА проигрывает минскому «Динамо» в серии 1-го раунда плей-офф КХЛ со счетом 0:2.