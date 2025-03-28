Разин: Пока фарт не на нашей стороне, его надо заслужить

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче КХЛ против(2:3 ОТ).

«Обычно после выигранных матчей говорят, что ребята — молодцы, выполнили установку. Мы сегодня проиграли, но я могу сказать тоже самое. Мы немного перестроились после первой игры, провели хороший матч.

Пока фарт не на нашей стороне, его надо заслужить. Мы все делаем для этого. При счете 2:1 шайба лежала на ленточке, но ее не засосало в ворота. А в обратной атаке пропустили после двух рикошетов. По Юрову я сам шокирован. Еще неделю над он хромал. Но Данила рвался в бой. Считаю, что сегодня он сыграл очень хорошо», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Металлург» проигрывает «Авангарду» в серии плей-офф со счетом 0:2. Следующая игра между этими командами состоится 30-го марта в Омске.