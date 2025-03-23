«Витязь» — ЦСКА: счет матча 1:2, обзор голов

Московскийв гостях победилв матче регулярного чемпионата со счетом 2:1.

В составе подмосковного клуба единственную шайбу на 10-й минуте забросил Матвей Заседа.

За армейцев забивали Прохор Полтапов на 7-й минуте и Кирилл Долженков на 46-й минуте.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» (Московская область) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) Голы: Полтапов — 17 (Соркин, Уильямс), 6:12 — 0:1. Заседа — 12 (бол., Чивилев, Бусыгин), 9:20 — 1:1. Долженков — 7 (Уильямс), 45:14 — 1:2Вратари: Кареев (59:01 — 59:59) — ХомченкоБроски: 17 (6+4+7) — 24 (7+8+9)Штраф: 2 — 4

ЦСКА с 86 очками занял третье место на «Западе». «Витязь» с 59-ю остался на 10-й строчке и мимо плей-офф.